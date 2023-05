Toyota daalt, Panasonic stijgt op Japanse beurs na cijfers

Toyota behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse autofabrikant zag de nettowinst in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart, dalen. De winst viel wel hoger uit dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook rekent de bestverkopende autobouwer ter wereld op een winstgroei in het huidige boekjaar. Het aandeel verloor 0,6 procent. De resultaten van de Japanse elektronicafabrikant Panasonic vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van dik 4 procent.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde in het laatste uur van de beurshandel 0,1 procent in de plus, mede dankzij de koerswinst van Panasonic. Nippon Steel klom 2 procent dankzij goed ontvangen jaarcijfers van de staalproducent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,9 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten. Elektronicaconcern Sony won 0,2 procent en winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, klom 0,3 procent.

Ook op de andere Aziatische aandelenmarkten bleven de koersuitslagen beperkt. Beleggers reageerden nog op het Amerikaanse inflatiecijfer. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in april iets af en kwam voor het eerst in twee jaar tijd uit onder de 5 procent. Of de lichte afkoeling van de inflatie voldoende zal zijn voor de Federal Reserve om de renteverhogingen te pauzeren is echter onduidelijk. Het cijfer ligt namelijk nog altijd ver boven de doelstelling van 2 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. Ook in China werden inflatiecijfers bekendgemaakt. Daar stegen de consumentenprijzen vorige maand met 0,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was het traagste tempo sinds begin 2021. Ten opzichte van maart namen de prijzen met 0,1 procent af. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,2 procent in de min en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent. In Sydney verloor de All Ordinaries 0,1 procent.