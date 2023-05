Yellen: faillissement VS als schuldplafond niet wordt verhoogd

De Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen heeft er bij het Congres op aangedrongen om het schuldplafond van de overheid van 31,4 biljoen dollar te verhogen om een “ongekende wanbetaling” te voorkomen. Dat zou volgens haar een wereldwijde economische neergang veroorzaken, waarbij het economische leiderschap van de Verenigde Staten ondermijnd wordt.

“Een faillissement zou een bedreiging vormen voor de vooruitgang die we hebben geboekt, waar we de afgelopen jaren zo hard voor hebben gewerkt tijdens ons herstel van de pandemie. En het zou een wereldwijde neergang veroorzaken die ons veel verder zou terugbrengen”, zei Yellen tijdens een top van de G7, een groep van zeven rijke landen, in Japan. Ook is het dan nog de vraag of de VS nog in staat is om de nationale veiligheidsbelangen te verdedigen.

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan. President Joe Biden wil dat de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, instemmen met verhoging van het schuldenplafond zonder bijkomende voorwaarden. Economen denken dat de schatkist binnen een aantal maanden zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.