Exor en DSM-Firmenich aan kop in groene AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van het Italiaanse investeringsbedrijf Exor en de fusiecombinatie DSM-Firmenich. De stemming op de aandelenmarkten bleef daarbij voorzichtig door de aanhoudende onzekerheid of de Amerikaanse centrale bank daadwerkelijk de renteverhogingen zal gaan pauzeren. Ook de onrust over de financiële situatie bij de Amerikaanse regionale banken hield de markten in de greep.

Tegelijkertijd nemen ook de zorgen over de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond toe. Zo waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor “zeer ernstige repercussies” voor de VS en de wereldeconomie als het land zijn schulden niet kan terugbetalen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 753,29 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 933,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen klom 0,4 procent, na een lichte groei van de Britse economie in het eerste kwartaal.

Exor, dat eigendom is van de Agnelli-familie, de oprichters van automerk Fiat, steeg 1,5 procent. DSM-Firmenich volgde met een plus van 1,2 procent. Olie- en gasconcern Shell stond onderaan in de AEX, met een min van 0,5 procent.

Philips won 0,1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft een schikking van 62 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende corruptie in China. In dat Aziatische land zou Philips medewerkers van ziekenhuizen op oneerlijke wijze hebben beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen.

Sif Holdings klom 0,7 procent. De funderingsspecialist zag de aangepaste bedrijfswinst afgelopen kwartaal stijgen. Topman Fred van Beers sprak daarbij wel van licht tegenvallende volumes in het eerste kwartaal, maar handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Heijmans won 0,4 procent. De bouwonderneming kondigde aan samen met GMB een opdracht te hebben gekregen van waterleidingbedrijf Vitens. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt zo’n 37,5 miljoen euro.

Pharming (plus 2,6 procent) toonde wat herstel. De biotechnoloog raakte donderdag bijna 14 procent aan beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten. In Zürich won Richemont ruim 5 procent dankzij recordverkopen van het Zwitserse luxeconcern.

De euro was 1,0930 dollar waard, tegen 1,0910 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 70,56 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 74,60 dollar per vat.