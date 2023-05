AEX koerst af op licht positief begin, aandacht voor Philips

De AEX-index op Beursplein 5 koerst vrijdag af op een licht hoger begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van de Duitse verzekeraar Allianz, de Franse bank Société Générale en het Zwitserse luxeconcern Richemont. Philips weet ook de aandacht op zich gericht.

Philips heeft een schikking van 62 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende corruptie in China. In dat Aziatische land zou het medisch-technologische bedrijf medewerkers van ziekenhuizen op oneerlijke wijze hebben beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen. Zo zegt de beurswaakhond bewijs te hebben dat medewerkers van Philips een ziekenhuisdirecteur hebben betaald voor hulp bij een aanbestedingsprocedure.

De stemming op de aandelenmarkten blijft waarschijnlijk terughoudend door de aanhoudende onzekerheid of de Amerikaanse centrale bank daadwerkelijk de renteverhogingen zal gaan pauzeren. Ook de onrust over de financiële situatie bij de Amerikaanse regionale banken houdt de markten in de greep.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot 0,9 procent hoger dankzij goed ontvangen resultaten van de Japanse autofabrikanten Nissan en Toyota. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent ondanks koerswinsten bij de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak kwam Sif Holdings nog met cijfers. De funderingsspecialist zag de aangepaste bedrijfswinst afgelopen kwartaal stijgen. Topman Fred van Beers sprak daarbij wel van licht tegenvallende volumes in het eerste kwartaal. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen wel op schema om de verwachtingen voor het hele jaar te halen.

Heijmans kondigde aan samen met GMB een opdracht te hebben gekregen van waterleidingbedrijf Vitens. De combinatie Heijmans-GMB is een van de in totaal vier opdrachtnemers voor de realisatie van watertransportleiding voor Vitens in Midden- en Noord-Nederland. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt zo’n 37,5 miljoen euro.

Het aandeel WDP zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van RBC haalden het vastgoedbedrijf van hun verkooplijst af.

De euro was 1,0922 dollar waard, tegen 1,0910 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 70,66 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 74,70 dollar per vat.