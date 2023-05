CBS geeft inzicht in stand van de economie

Is de Nederlandse economie gegroeid in de eerste drie maanden van dit jaar en zo ja hoe hard? Op die vragen geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend antwoord. Dan komt het statistiekbureau met een eerste schatting voor de economische groei in het eerste kwartaal. Ook zijn er dan cijfers over de consumptie door huishoudens en de internationale handel in die periode.

Vorige maand kwam het Europese statistiekbureau Eurostat al met cijfers voor de economie van de eurozone. Die ging vergeleken met het slotkwartaal van vorig jaar 0,1 procent vooruit. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2022 groeide de economie met 1,3 procent. Maar de Duitse economie stagneerde juist en Duitsland is Nederlands grootste handelspartner.

In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de Nederlandse economie nog met 0,6 procent op jaarbasis. Daarmee werd een recessie, of minimaal twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp, voorkomen. Huishoudens bleven in die periode veel uitgeven. Ze stopten met het extra sparen uit de coronaperiode, maar ook hebben steeds meer Nederlanders een baan.