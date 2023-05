Staking bij verfmultinational PPG breidt zich uit naar Uithoorn

Medewerkers van de lak- en verffabriek van PPG in Uithoorn leggen vanaf dinsdag twee dagen het werk neer. Zij sluiten zich aan bij hun collega’s in Tiel, die maandag al begonnen aan een driedaagse staking. De werknemers van PPG, een wereldwijd actieve verffabrikant met merken als Histor en Sigma, zijn volgens vakbond FNV ontevreden over het loonbod van hun werkgever.

De staking in Tiel maandag legde volgens FNV die fabriek al plat. PPG zei dat de productie daar “op een veilige en ordelijke manier is afgebouwd”. De partijen zijn elkaar nog niet genaderd. De vakbond waarschuwt voor “een heleboel meer” acties op verschillende plekken in het land de komende weken.

PPG biedt volgens FNV niet genoeg extra loon in de lopende cao-onderhandelingen. De vakbond wil dat de salarissen even hard stijgen als de inflatie en eisen 14,3 procent meer. PPG biedt volgens FNV-bestuurder Erik de Vries 7 procent meer loon. In totaal werken 1100 mensen in Nederland voor PPG, van wie zo’n vijftig in Tiel en vijftig in Uithoorn.