Rabo: klimaatdoel hetzelfde als milieuclubs, weg ernaartoe anders

Het doel dat milieuorganisaties nastreven ten aanzien van het klimaat verschilt niet veel van dat van de Rabobank. Dat stelde financieel topman Bas Brouwers tijdens een vergadering van certificaathouders van de bank, waar ook meerdere klimaatactivisten bij aanwezig waren. De weg naar dat doel verschilt volgens Brouwers echter wel. Die laatste opmerking kon niet op goedkeuring rekenen van de aanwezige activisten.

Onder meer actrices Carice van Houten en Thekla Reuten kwamen aan het woord. Van Houten leidde haar vraag in door een sprookje te vertellen dat zij ook aan haar zoontje had verteld, toen zij hem zei dat ze dinsdagavond naar de bank moest. “Ik geloof niet in sprookjes, maar wel in verandering”, besloot Van Houten. Reuten ging terug naar het ontstaan van de bank en de voortrekkersrol die de bank ook nu in de klimaataanpak kan spelen.

Ook andere mensen kwamen aan het woord. Zij haalden verschillende aspecten van het klimaatakkoord van Parijs aan, dat als doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Centrale vraag vanuit de activisten, die allen een certificaat van de Rabobank hadden aangeschaft om de vergadering bij te kunnen wonen: gaat de Rabobank minimaal 45 procent minder CO2 uitstoten in 2030 ten opzichte van 2019?

Brouwers benadrukte dat de Rabobank de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs wil halen. Hij haalde een fictief voorbeeld aan van een klant die bij de bank aanklopt maar op dat moment nog veel CO2 uitstoot. “Als hij wil innoveren om daarmee zijn uitstoot terug te brengen naar de helft, wat zeg ik dan tegen die klant? Uiteindelijk moet het natuurlijk zo zijn dat de uitstoot helemaal naar beneden gaat. Maar als er meer van dit soort klanten naar ons toe komen, zijn ze van harte welkom.”

Maar activisten bleven aandringen op een concreet antwoord op hun vraag, onder meer door meermaals “ja of nee” te scanderen. “Dit is toch geen normale manier van de dialoog aangaan?” antwoordde Brouwers. Gert van Dijk, voorzitter namens STAK, dat de vergadering organiseerde, probeerde de orde nog enigszins te bewaren. “Ik ben blij dat u in groten getale gekomen bent om van gedachte te wisselen”, aldus Van Dijk.

Maar de aanwezige activisten bleven erbij dat hun vraag onbeantwoord bleef. Bij het slot van de vergadering bliezen zij op toeters en riepen zij verschillende teksten.