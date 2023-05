Een op de negen in april verkochte auto’s in Europa was elektrisch

Iets meer dan een op de negen auto’s die vorige maand in de Europese Unie werd verkocht, was elektrisch. Dat meldt de Europese brancheorganisatie van autoproducenten ACEA. Hybride-auto’s waren goed voor net geen derde van de verkopen. Daarbij gaat het zowel om hybridevoertuigen met een stekker als zonder. De markt voor plug-inhybrides kromp evenwel.

Over de gehele linie werden ruim 17 procent meer nieuwe auto’s verkocht dan een jaar eerder. In totaal werden 803.188 personenwagens voor het eerst op kenteken gezet.

Auto’s met een benzinemotor waren nog steeds het populairst. Die waren goed voor een marktaandeel van iets meer dan 38 procent, wat even veel is als een jaar eerder. De verkoop van dieselauto’s bleef stabiel, maar omdat de verkopen in totaal stegen, daalde het marktaandeel naar net onder de 15 procent.

In Nederland gingen ruim 35 procent meer auto’s voor het eerst de weg op. Met 8316 nieuwe tenaamstellingen zijn elektrische auto’s hier bijna net zo populair als benzineauto’s (9623 verkocht). Ook hybride-auto’s zonder stekker waren populair. Daarvan werden er 7362 op kenteken gezet.

In heel de EU was Volkswagen in April het populairste merk met een marktaandeel van 11,4 procent. Het Duitse merk wordt gevolgd door Renault. De Franse autofabrikant heeft 6,3 procent van de markt in handen.