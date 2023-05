Kwartaalberichten Aegon en Alfen centraal op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken woensdag onder meer het kwartaalbericht van AEX-fonds Aegon. De verzekeraar, die geen losse kwartaalresultaten meer geeft, liet in een handelsbericht weten het jaar goed te zijn begonnen. Zo verklaarde topman Lard Friese dat Aegon in het eerste kwartaal een sterke commerciële groei heeft laten zien en vooruitgang heeft geboekt met de strategische en financiële doelstellingen. Ook de verkoop van de Nederlandse activiteiten van Aegon aan branchegenoot ASR ligt op schema en zal in de tweede helft van 2023 worden afgerond.

Ook Alfen opende de boeken. De maker van laadpalen en opslagsystemen boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet. De winstmarge stond echter wel onder druk en de vraag naar oplaadsystemen voor elektrische auto’s daalde. Het bedrijf handhaafde de omzetverwachting voor het hele jaar. Alfen verwacht wel dat de omzet waarschijnlijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 540 miljoen tot 600 miljoen euro zal uitkomen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar een nieuwe raming van de inflatie in de eurozone. Eerder werd bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in het eurogebied vorige maand met 7 procent zijn gestegen. Ook de moeizame onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid blijven boven de markten hangen. Democraten en Republikeinen hebben daarover nog altijd geen akkoord bereikt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei sloot 0,8 procent hoger dankzij een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent.

In Frankfurt staat Siemens in de belangstelling. Het Duitse industrieconcern verhoogde opnieuw zijn jaarverwachting. In het afgelopen kwartaal boekte Siemens meer omzet en winst dan verwacht. Voor het hele jaar rekent het bedrijf nu op een omzetgroei van 9 tot 11 procent. Ook beursbedrijf Euronext kwam met cijfers. De eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan zag de inkomsten en de nettowinst dalen in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 70,44 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 74,48 dollar per vat.