Bloomberg: Essent-moeder E.ON onderzoekt verkoop Britse tak

Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van het Nederlandse Essent, wil af van zijn Britse tak Npower. Het grootste energiebedrijf van Duitsland voert daar nu gesprekken over, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het op grote bedrijven gerichte Npower kwam in 2020 in handen van E.ON, maar zou onvoldoende winstgevend zijn.

Npower is een van de grootste energieleveranciers voor grootverbruikers in het Verenigd Koninkrijk. In 2021 leverde de onderneming 6 procent van het totale Britse stroomverbruik. Er ging toen wel een verlies van omgerekend zo’n 170 miljoen euro de boeken in.

Energie leveren aan grote bedrijven is sinds de Russische inval in Oekraïne een lastig verdienmodel geworden. Leveranciers willen vanwege de schommelende prijzen geen langetermijncontracten aangaan, terwijl afnemers dat juist wel willen om zo hun kosten over een langere periode te kunnen spreiden. Branchegenoten Centrica en Scottish Power kondigden om die reden al aan te stoppen met het leveren van energie aan hun grootste zakelijke klanten.