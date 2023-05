Sportschoenenverkoper Foot Locker negatiever gestemd

De Amerikaanse sportschoenenwinkelketen Foot Locker is negatiever gestemd over zijn verkopen en winst in heel dit jaar, na een moeilijk eerste kwartaal. Vanwege de hoge inflatie en onzekere economie houden mensen meer de hand op de knip en staat de verkoop bij Foot Locker onder druk, met name op de Amerikaanse thuismarkt.

Het bedrijf, dat in Nederland 29 winkels heeft, verwacht nu dat de omzet dit jaar met wel 8 procent kan dalen, wat sterker is dan eerder gedacht. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de omzet al met ruim 11 procent tot 1,9 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. In Noord-Amerika ging de verkoop met bijna 13 procent omlaag. In Europa bleef die vrijwel onveranderd en in Aziƫ nam die juist toe.

Daarnaast zag het in New York gevestigde Foot Locker de nettowinst krimpen naar 36 miljoen dollar, van 133 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijf is bezig overtollige voorraden weg te werken, maar wel met forse kortingsacties. Daardoor wordt de winstgevendheid ondermijnd. Foot Locker stelde dan ook zijn prognoses voor de winst per aandeel en marge dit jaar neerwaarts bij.

Naast schoenen verkoopt Foot Locker ook sportkleding en andere artikelen. In een toelichting zei topvrouw Mary Dillon dat er een duidelijke verzwakking van de verkopen is te zien vanwege het uitdagende economische klimaat. De vorig jaar aangetreden Dillon is bezig met maatregelen om de prestaties van Foot Locker te verbeteren, waarbij onder meer minder goed draaiende winkels worden gesloten.