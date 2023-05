Volkswagen verkoopt activiteiten Rusland aan lokale investeerder

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft al zijn Russische activiteiten verkocht aan een lokale investeerder. Het gaat daarbij om een fabriek in Kaloega, opslagplaatsen en ondersteunende diensten op de Russische markt. Volkswagen had eerder al de productie in Rusland en de export naar het land stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne.

De activiteiten werden verkocht aan het investeringsbedrijf Art-Finance dat wordt gesteund door de Russische autodealer Avilon. Volgens Volkswagen is de verkoop van alle aandelen in die bezittingen vrijdag afgerond met goedkeuring van de Russische autoriteiten. Er werden geen financiële details gemeld.

De Duitse zakenkrant Handelsblatt meldde dat Volkswagen ongeveer 125 miljoen euro heeft gekregen voor de Russische bezittingen. Dat zou ver onder de daadwerkelijke waarde zijn, aldus de krant.

De fabriek in Kaloega, ten zuidwesten van Moskou, was in 2021 nog goed voor een productie van ongeveer 118.000 auto’s. Volkswagen, het moederbedrijf van onder meer ook Porsche, Skoda en Seat, had verder een samenwerkingsverband met de Russische autobouwer GAZ voor een fabriek in de Russische stad Nizjni Novgorod. Ook daar is de productie stilgelegd.

Ook de Duitse automerken BMW en Mercedes-Benz hebben de activiteiten in Rusland gestaakt in verband met de invasie van Oekraïne. Dat geldt ook voor autobedrijven als Nissan en Renault.