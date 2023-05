Bloomberg: Instagram komt mogelijk in juni al met Twitter-rivaal

Instagram werkt eraan om zijn nieuwe berichtenapp, die een soort rivaal moet worden van Twitter, mogelijk volgende maand al uit te brengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse bedrijf, onderdeel van Facebook-moederconcern Meta Platforms, is het project momenteel aan het testen met beroemdheden en influencers, hebben mensen die bekend zijn met de zaak laten weten. Volgens een van de bronnen is de nieuwe Twitter-rivaal al maanden in het geheim beschikbaar voor een select groepje ontwikkelaars.

De nieuwe berichtendienst zou een zelfstandige app worden, los van foto- en filmpjesapp Instagram. Gebruikers zouden hun Instagram-account en later mogelijk ook hun profiel op Twitter-concurrent Mastodon wel kunnen koppelen aan het nieuwe platform.

Woordvoerders van Instagram reageerden tegenover Bloomberg niet direct op vragen. Moederbedrijf Meta heeft eerder dit jaar al toegegeven dat het werkte aan een eigen Twitter-rivaal. Volgens Meta, dat ook het concern is achter WhatsApp, ging het om een “sociaal netwerk voor het delen van tekstupdates”. Meta gaf ook aan te geloven “dat er een kans is voor een aparte ruimte waar contentmakers en publieke figuren updates over hun interesses kunnen delen”.

Waarschijnlijk ziet de onderneming een gat in de markt door de chaotische situatie bij Twitter sinds Elon Musk dat bedrijf vorig jaar heeft overgenomen. Het is bekend dat sommige gebruikers en ook adverteerders op zoek zijn gegaan naar alternatieven omdat ze het beleid van Musk niet zien zitten. Musk wil van Twitter een bolwerk van vrijheid van meningsuiting maken. Critici zijn echter bang dat haatzaaiende taal door zijn ingrijpen makkelijker verspreid kan worden.