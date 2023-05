Werkgevers willen dat Noord-Brabant de bouw van het slot haalt

Haal Brabant van het slot. Deze dringende oproep doet werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland vrijdag in een brief aan de Brabantse formateur Pieter Verhoeve. De bouwstop werkt volgens de werkgevers averechts. Door nieuwbouw toe te staan, zorg je juist voor verduurzaming, aldus de werkgeversorganisatie.

Noord-Brabant zit op slot sinds de provincie in maart besloot geen bouwvergunningen meer te verlenen om de natuur niet verder te laten verslechteren. “Dit besluit leek bedoeld als een oproep aan de Haagse regering om met oplossingen voor de stikstofimpasse te komen. Het Rijk speelt de bal vooralsnog terug naar de provincie. Deze noodgreep van de provincie heeft dus een averechts effect”, aldus VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Het stoppen van vergunningverlening is slecht voor de economie, en belemmert de energietransitie, die moet leiden tot een daling van de uitstoot van schadelijke stoffen. “Verzwaring van netwerken, bouw van alternatieve energievoorziening, alles loopt enorme vertraging op of komt volledig tot stilstand. Voor al deze werkzaamheden zijn immers bouwvergunningen nodig.”

“Bied ontwikkelruimte op tijdelijke basis in de zin van de Wet Natuurbescherming (uitstoot van stikstof)”, schrijft voorzitter Eric van Schagen in de brief. “Dat komt niet alleen de economie en vestigingsklimaat ten goede, maar juist ook de natuur. Bij elke nieuwe ontwikkeling maakt de industrie immers een verduurzamingsslag waarbij het de uitstoot van CO2 én stikstofoxide verlaagt.”

De op deze manier tijdelijk geleende ruimte wordt uiteindelijk teruggegeven, aldus Van Schagen. Daarmee is het milieu gediend en krijgt het bedrijfsleven weer perspectief. En dat laatste is volgens de werkgevers hard nodig nu 2023 voor een aantal sectoren en bedrijven moeilijk gaat worden.

Op het gebied van energietransitie is sprake van een patstelling, aldus de briefschrijvers. De Brabantse werkgevers roepen de formateur dan ook op om in de coalitievorming deze patstelling in Brabant tot hoofdthema te maken en te doorbreken. Ze willen graag hierover met hem in gesprek gaan.