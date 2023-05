Wall Street somber door strubbelingen in overleg schuldenplafond

Wall Street somberde vrijdag door strubbelingen in de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De belangrijkste graadmeters op de aandelenbeurzen in New York gingen op de laatste handelsdag van de week omlaag toen duidelijk werd dat onderhandelaars van de gesprekken wegliepen. Daarmee verdween eerder optimisme op de beursvloeren over een mogelijk spoedig akkoord.

“De markt leek dit weekend in te gaan met de gedachte dat de gesprekken zouden leiden tot een raamwerk voor een overeenkomst… maar wat je nu ziet is dat de Republikeinen zeggen: nee, dit is niet acceptabel”, legt een analist van de firma LPL Financial uit. Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten. Dat zou wereldwijd voor grote financiĆ«le onrust kunnen zorgen.

De Dow-Jonesindex ging met een min van 0,3 procent het weekend in op 33.426,63 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4191,98 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 12.657,90 punten. Daarmee bleven de koersverliezen wel beperkt. Beleggers verwerkten namelijk ook uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Hij hintte erop dat de rente in de Verenigde Staten bij het rentebesluit volgende maand mogelijk niet verder wordt verhoogd. Dat zou een opsteker zijn voor beleggers, want het almaar opvoeren van de rente is ongunstig voor de waardering van aandelen.

Foot Locker ging hard onderuit in New York. De Amerikaanse sportschoenenketen verloor meer dan een kwart van zijn beurswaarde. Foot Locker, dat in Nederland ook enkele tientallen winkels heeft, boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf sprak zelf van een duidelijke verzwakking van de verkopen door de verslechterde economische omstandigheden en verlaagde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar. De Amerikaanse sportkledingfabrikanten Nike en Under Armour gingen mee omlaag en verloren ruim 3 en dik 4 procent.

Verder zakte Netflix bijna 2 procent. De streamingdienst werd een dag eerder nog ruim 9 procent meer waard. Die koerssprong volgde op het nieuws dat Netflix met zijn goedkopere abonnement, waarbij mensen ook reclames voorgeschoteld krijgen, een half jaar na lancering al zo’n 5 miljoen gebruikers heeft getrokken.