Diamantsector wacht gespannen op besluit G7 over sancties Rusland

Handelaren in diamanten en met name die in de belangrijke diamantstad Antwerpen wachten gespannen af wat de G7-landen gaan beslissen over nieuwe sancties tegen Rusland. De westerse landen hebben op een top in het Japanse Hiroshima al gezegd dat er sancties tegen de lucratieve diamanthandel aan zitten te komen, maar het is nog niet duidelijk wat die precies gaan inhouden. Branchevereniging Antwerp World Diamond Centre (AWDC) heeft eerder al gezegd dat tienduizenden banen van de handel met Rusland afhankelijk zijn.

Volgens AWDC is het inperken van de import van diamanten uit Rusland sowieso niet de oplossing. De handel verschuift zich dan gewoon naar locaties zoals Dubai en India, is het idee. Daar zijn handelaren volgens de belangenclub ook een stuk schimmiger over de herkomst van diamanten, waardoor het probleem alleen maar groter zou kunnen worden.

AWDC pleit dan ook voor “een technologische oplossing die de herkomst van een diamant vaststelt” als het tot sancties komt. Verschillende Nederlandse diamantbedrijven waaronder Gassan Diamonds waren vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Een onderzoeksgroep verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology berekende dat Rusland in 2021 nog voor bijna 5 miljard dollar aan diamanten exporteerde. Een kwart van de diamanten die in diamantcentrum Antwerpen over de toonbank gaan, is namelijk van Russische komaf. Een handel waarmee vele honderden miljoenen gemoeid zijn.

De leiders van de Europese Unie zeiden op de G7-top dat zij Rusland met nieuwe sancties harder willen raken. “We zullen de handel in Russische diamanten aan banden leggen”, zei Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, bijvoorbeeld. De G7-landen zijn het erover eens dat ze nieuwe sancties willen instellen, in ieder geval op het gebied van “industriĆ«le uitrusting en diensten die de Russische oorlogsmachine ondersteunen”.