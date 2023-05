Sportschoenenketen Foot Locker onderuit op Wall Street

Foot Locker ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse sportschoenenketen, die in Nederland ook enkele tientallen winkels heeft, boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf sprak zelf van een duidelijke verzwakking van de verkopen door de verslechterde economische omstandigheden en verlaagde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar.

Foot Locker raakte bijna een kwart aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf liet daarnaast weten zijn producten “agressiever” te gaan afprijzen om de vraag aan te jagen en de voorraden terug te dringen. Door de hoge inflatie in grote afzetmarkten als Europa en de Verenigde Staten, en ook in andere delen van de wereld, staat de koopkracht van consumenten onder druk en geven ze minder uit aan niet noodzakelijke artikelen. De Amerikaanse sportkledingfabrikanten Nike en Under Armour gingen mee omlaag en verloren 4 en ruim 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef wel positief door de hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Een gevreesde wanbetaling van de Verenigde Staten, die wereldwijd voor grote financiƫle onrust zou kunnen zorgen, lijkt daarmee te worden voorkomen. Daarnaast wordt uitgekeken naar een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Ook gaat de aandacht uit naar de G7-top in Japan. Op de top worden nieuwe sancties tegen Rusland en de handelsbetrekkingen met China besproken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.564 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4208 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij, op 12.710 punten. De S&P 500 en de Nasdaq koersen af op de grootste weekwinst sinds maart.

Deere steeg op zijn beurt circa 4 procent. De fabrikant van landbouwmachines boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook verhoogde de grootste maker van tractoren ter wereld zijn winstverwachting voor het hele jaar. Netflix zakte ruim 1 procent. De streamingdienst werd een dag eerder nog ruim 9 procent meer waard. Die koerssprong volgde op het nieuws dat Netflix met zijn goedkopere abonnement, waarbij mensen ook reclames voorgeschoteld krijgen, een half jaar na lancering al zo’n 5 miljoen gebruikers heeft getrokken.