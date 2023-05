G7: economische dwang van andere landen moet consequenties hebben

De G7 gaat optreden tegen landen die hun economische macht gebruiken om politieke invloed uit te oefenen. “Pogingen om economische afhankelijkheid als wapen te gebruiken” zullen “mislukken en een vervolg krijgen”, zeggen de leden in een gezamenlijke verklaring. China wordt daarin niet genoemd, maar is hier ook door G7-leden vaak van beschuldigd.

De zeven landen, waaronder Japan, de VS en het VK, en de Europese Unie zeggen dat er een “verontrustende toename” is van dit soort “economische dwang”. Zowel de G7-leden zelf “als partners over de hele wereld” hebben daar last van, zo is in de verklaring te lezen. Het is slecht voor de wereldhandel, doet afbreuk aan de mogelijkheid van landen om eigen beslissingen te maken en zou daarmee uiteindelijk zelfs de “wereldwijde veiligheid en stabiliteit” ondermijnen.

De G7-leden zeggen nieuwe, betere plannen te gaan maken om hierop te reageren en ook beter te gaan samenwerken. Er komt ook een nieuw samenwerkingsverband (het Coordination Platform on Economic Coercion) dat informatie gaat uitwisselen en reageren op die economische dwang. Dat platform moet ook gaan samenwerken om landen die het doelwit zijn te steunen.