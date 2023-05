FNV stapt per direct uit convenant met supermarkten

Vakbond FNV is per direct uit het zogeheten IMVO Convenant Voedingsmiddelen gestapt. Dat zijn afspraken met de supermarkt- en levensmiddelenbranche om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken in productieketens. FNV klaagt dat er bij brancheorganisaties CBL en FNLI te weinig beweging is en dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Directe aanleiding is een project voor het verbeteren van de omstandigheden van tomatenplukkers in Zuid-Europa. FNV nam het initiatief tot dat project, maar de bedrijven uit de branches willen volgens de bond niet meewerken. “Dat is enorm teleurstellend”, zegt Petra Bolster, internationaal FNV-secretaris.

Het convenant werd een aantal jaar geleden ondertekend door partijen als CBL, FNLI, maar ook vakbonden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Organisaties die zich bij het convenant aansloten, verplichten zich om zaken als lage lonen en kinderarbeid te signaleren en bij te dragen aan het tegengaan ervan.

Maar als de partijen niet meewerken, dan heeft verder doorgaan met het convenant in de ogen van FNV weinig zin. Het is volgens Bolster algemeen bekend dat er misstanden worden geconstateerd in landen waar onze groenten, fruit en andere voedingsmiddelen vandaan komen. “De supermarkten weten dat ook. Het IMVO Convenant had een goede bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de aanvoerketens. Het lijkt er echter op dat bedrijven dit middel niet willen gebruiken voor dat doel. Een gemiste kans en onbegrijpelijk.”

Brancheorganisaties CBL en FNLI waren niet direct bereikbaar voor commentaar.