Nvidia flink hoger op Wall Street door grote vraag AI-chips

Nvidia werd donderdag bijna een kwart meer waard op de aandelenbeurzen in New York en bereikte de hoogste koers ooit. Beleggers reageerden verheugd op de sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten van de chipfabrikant. Nvidia is de afgelopen tijd al flink in beurswaarde gestegen door het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en koerst af op een marktwaarde van 1 biljoen ofwel 1000 miljard dollar.

Nvidia verklaarde dat het de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks kan bijbenen. Door de grote aandacht voor AI-toepassingen moeten veel datacentra van andere chips worden voorzien, zei topman Jensen Huang. Volgens hem is daar mogelijk wel een biljoen dollar mee gemoeid. Nvidia schroeft daarom ook de productie van alle chips voor datacentra op. Branchegenoten AMD en Micron Technology liftten mee met plussen tot 9 procent.

De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq noteerde kort na aanvang van de handel 1,4 procent hoger op 12.663 punten, dankzij de koerssprong van Nvidia. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4139 punten en de Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent op 32.722 punten.

De impasse in de Amerikaanse politiek over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid bleef daarnaast boven de markten hangen. Kredietbureau Fitch waarschuwde dat de Verenigde Staten zijn AAA-rating, de hoogste kredietbeoordeling, zullen verliezen als politici niet voor 1 juni een akkoord weten te bereiken. De laatste keer dat de kredietrating van de VS werd verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating vanwege het gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond.

Best Buy steeg 2,8 procent. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel wel lager uit dan voorzien doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica. Het concern handhaafde echter zijn jaarverwachtingen.

Snowflake kelderde 11 procent. Het cloudbedrijf, waar de Nederlander Frank Slootman topman is, gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. Ook werd de omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met de uitgaven aan cloudsoftware vanwege de onzekere economische omstandigheden.