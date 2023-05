Claimclub: Transavia compenseert reizigers geschrapte vluchten niet

Claimbemiddelaar Vlucht-Vertraagd stelt dat luchtvaartmaatschappij Transavia niet alle reizigers compenseert voor het schrappen van vluchten. De organisatie, die reizigers bijstaat met het indienen van een claims tegen vertraagde of geannuleerde vluchten, meent dat Transavia de Europese regels niet naleeft. De luchtvaartmaatschappij zelf stelt echter geen regels te overtreden.

Transavia heeft de afgelopen tijd meermaals aangekondigd vluchten te schrappen. Aanleiding is dat de budgetmaatschappij minder vliegtuigen kan inzetten als gevolg van leveringsproblemen en problemen met het papierwerk van haar toestellen. De komende maand kunnen daardoor ruim 330 vluchten niet vertrekken, in juli en augustus gaat het om 210 vluchten. Ook in april en mei vielen al vluchten uit.

Volgens Vlucht-Vertraagd hebben verschillende gedupeerde passagiers de afgelopen tijd een bericht van Transavia ontvangen. Daarin meldt de luchtvaartmaatschappij dat zij geen recht hebben op compensatie vanwege een “buitengewone omstandigheid”, aldus de claimbemiddelaar, die zegt inmiddels ruim 2500 claims over de maanden april en mei binnen te hebben.

Topman van Vlucht-Vertraagd Tom van Bokhoven vindt dat het probleem toch echt bij de budgetmaatschappij ligt. “Transavia is hier in de fout gegaan en wij zullen passagiers bij blijven staan zodat zij compensatie krijgen waar ze recht op hebben”, zegt hij. “Eigen vlootproblemen bij de luchtvaartmaatschappijen kunnen geenszins als een buitengewone omstandigheid worden beschouwd. Als Transavia de wet blijft negeren, stappen we naar de rechter.”

Transavia laat via een woordvoerder weten dat de maatschappij zich “aan alle regels houdt”. Daarbij merkt hij op dat de geannuleerde vluchten waar Vlucht-Vertraagd het over heeft, niet direct verband hoeven te houden met de capaciteitsproblemen. Daaraan kunnen volgens hem ook andere oorzaken ten grondslag liggen.