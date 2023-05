AEX licht hoger na schuldendeal VS, Turkse beurs stijgt

De AEX-index op het Damrak is maandag licht hoger begonnen aan de nieuwe handelsweek. Het principeakkoord tussen de Democraten en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgde voor opluchting bij beleggers. Zonder een verhoging van het plafond zouden de Verenigde Staten spoedig zonder geld komen te zitten en niet meer aan zijn schuldverplichtingen kunnen voldoen.

De deal moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, waar het naar verwachting woensdag in stemming zal worden gebracht. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, verwacht Republikeinse steun te hebben voor het akkoord en ook de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Hakeem Jeffries rekent op steun uit zijn partij.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 768,27 punten. Vrijdag wist de hoofdindex al 1,7 procent te winnen door de hoop op een schuldendeal in de VS. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 928,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag. In de Verenigde Staten blijven de beurzen ook dicht

De beurs in Istanbul klom 2,9 procent. De koersstijging volgde op de herverkiezing van Recep Tayyip Erdogan die zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wist te winnen. De Turkse lira daalde wel richting een nieuw dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de vrees dat Erdogan zal vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

Op het Damrak bleef het relatief rustig. Veel bedrijven zijn dicht vanwege Pinksteren. De aandelen van verzekeraar Aegon (min 1,8 procent) en industrieel toeleverancier Aalberts (min 2,1 procent) noteerden ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,1 procent. Prosus sloot de rij met een min van 1,9 procent door een koersverlies van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0710 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 73,28 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 77,48 dollar per vat.