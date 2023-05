Bronnen: China overweegt belastingvoordelen voor fabrikanten

De Chinese overheid overweegt belastingvoordelen voor bepaalde fabrikanten in China om de economie te stimuleren. Daarmee wil het land inzetten op de innovatie van technologie om zo de concurrentie met de Verenigde Staten aan te kunnen gaan. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het nieuwe belastingbeleid kan sommige fabrikanten honderden miljarden yuan besparen, aldus een van de bronnen. Ter vergelijking, 100 yuan staat gelijk aan ongeveer 13 euro. De plannen liggen echter nog niet vast en moeten bovendien nog worden goedgekeurd. Analisten voorspelden al dat China zou kiezen voor dergelijke maatregelen, om het vertrouwen van het bedrijfsleven op te krikken.

President Xi Jinping noemde eerder deze maand een “modern industrieel systeem” als een van China’s belangrijkste economische prioriteiten. In mei werd ook al gesproken over steun aan de meest geavanceerde productiebedrijven in het land. Die omvatten een breed scala aan industrieën, zoals die voor ruwe materialen, chips, kunstmatige intelligentie (AI) en biofarmacie.

De Chinese economie verliest aan momentum, na een opleving kort na de coronacrisis. Uit de laatste gegevens komt naar voren dat de export en investeringen over de hele linie afnemen. Ook de jeugdwerkloosheid is op weg naar een recordhoogte. Verder zijn Chinese aandelen gekelderd, evenals de prijzen voor belangrijke grondstoffen als koper en ijzererts.

De regering had voor dit jaar al belastingvoordelen aangekondigd ter waarde van 1,8 biljoen yuan. Dat dit bedrag mogelijk verder wordt verhoogd, kan erop wijzen dat Chinese overheidsfunctionarissen zich zorgen maken over de vooruitzichten van de economie. Vorig jaar trok Beijing nog een recordbedrag uit van 4,2 biljoen yuan om de economie te stimuleren.