Opluchting op beurzen na voorlopige schuldendeal VS

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag positief te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Het principeakkoord tussen de Democraten en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgt voor opluchting bij beleggers. Zonder een verhoging van het plafond zouden de Verenigde Staten spoedig zonder geld komen te zitten. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, waar het naar verwachting woensdag in stemming zal worden gebracht.

Hoe de Amerikaanse aandelenmarkten zullen reageren op de schuldendeal, wordt pas dinsdag duidelijk. Maandag blijven de beurzen op Wall Street namelijk gesloten vanwege Memorial Day. Ook in Londen blijven de beurzen dicht vanwege een feestdag. In de rest van Europa wordt op tweede pinksterdag wel gewoon gehandeld.

Ook gaat de aandacht uit naar de herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wist te winnen. De Turkse lira daalde daarop in waarde ten opzichte van de dollar. Dat komt doordat investeerders vrezen dat Erdogan zal vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

De AEX koerst af op een kleine openingswinst. Vrijdag wist de hoofdindex al 1,7 procent te winnen door de hoop op een schuldendeal in de VS. Ook het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zorgde vorige week voor forse koerswinsten bij de Nederlandse chipbedrijven ASMI, ASML en Besi.

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit, nu een crisis rond het schuldenplafond van de VS lijkt te zijn afgewend. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger op het hoogste niveau sinds juli 1990. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. In Seoul hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak lijkt de week verder rustig te beginnen. Veel bedrijven zijn dicht vanwege Pinksteren. De aandelen van verzekeraar Aegon en industrieel toeleverancier Aalberts noteren ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

De euro was 1,0739 dollar waard, tegen 1,0710 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 73,16 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 77,40 dollar per vat.