Europese Uber-rijders in actie tegen schijnzelfstandigheid

Chauffeurs die rijden voor de taxi-app Uber gaan verspreid over Europa dinsdag actie voeren tegen schijnzelfstandigheid. In Nederland zal dat gebeuren in Amsterdam, meldt vakbond FNV. Andere acties vinden plaats in Brussel, Genève, Londen en Parijs, waarmee chauffeurs handhaving van de overheid willen afdwingen.

De Nederlandse overheid gaat naar verwachting pas in 2025 handhaven op regels die schijnconstructies met zzp’ers verbieden. Dat wil zeggen dat werknemers die op zelfstandige basis rijden voor Uber in de praktijk eigenlijk werknemers zijn. Volgens FNV maakt Uber daarmee “misbruik van de situatie”, omdat Uber-chauffeurs een cao-loon en andere werknemersrechten mislopen.

Naast schijnzelfstandigheid staat ook de volgens FNV verouderde Wet personenvervoer centraal in de acties. Die houdt volgens de bond geen rekening met taxiritten die via een app besteld worden, waarmee Uber zich niet aan bepaalde regels uit die wet hoeft te houden. FNV vreest, als dit “lek” niet wordt gedicht, dat er zo buiten platformdiensten geen taxibranche meer overblijft. Daarop zijn de regels uit de wet namelijk wel van toepassing.

De Nederlandse actie begint dinsdag aan het begin van de middag op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. De aldaar verzamelde groep chauffeurs rijdt vervolgens vanaf 14.00 uur richting het Uber-kantoor in Amsterdam-Zuid, waar vanaf 15.00 uur actie zal worden gevoerd. “Zodat chauffeurs op die plek de directie van Uber kunnen aanspreken op het feit dat juist dit bedrijf de randen van de wet blijft opzoeken.”, aldus FNV.