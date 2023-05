AEX licht lager op rustige pinksterdag, Turkse beurs fors hoger

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omlaag tijdens een rustige handelssessie. Veel Nederlandse bedrijven zijn dicht vanwege Pinksteren. Daarnaast hebben beleggers in Londen en Zürich een vrije dag en houdt Wall Street ook de deuren gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten. De Turkse beurs liet een stevige winst zien na de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan, die zondag de tweede verkiezingsronde wist te winnen.

Beleggers reageerden verder op het principeakkoord tussen de Democraten en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, dat daar naar verwachting woensdag over zal stemmen. Zonder een verhoging van het plafond zouden de VS spoedig zonder geld komen te zitten en niet meer aan zijn schuldverplichtingen kunnen voldoen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 768,27 punten. Vrijdag wist de hoofdindex nog 1,7 procent te winnen door de hoop op een schuldendeal in de VS. De MidKap klom 0,1 procent tot 929,01 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs steeg een fractie.

De beurs in Istanbul klom 4,7 procent onder aanvoering van Turkse staatsbedrijven, zoals luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines (plus 4 procent). De Turkse lira daalde wel naar een nieuw dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de vrees dat Erdogan zal vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

Besi was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 0,9 procent. Branchegenoten ASMI en ASML wonnen tot 0,7 procent. De chipbedrijven lieten vorige week al stevige koerswinsten zien door het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligente (AI). Verzekeraar Aegon (min 2,8 procent) noteerde ex dividend. Prosus verloor 1,6 procent door een koersverlies van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft.

Bij de kleinere bedrijven was Azerion opnieuw een opvallende stijger met een plus van 17 procent. Het aandeel is in een week tijd al ruimschoots in waarde verdubbeld. Woensdag geeft het gamesbedrijf een presentatie van de eerstekwartaalcijfers.

De euro was 1,0712 dollar waard, tegen 1,0710 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 72,65 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 76,82 dollar per vat.