Grootste olieconcern India wil miljarden in groene energie steken

Het Indiase Oil and Natural Gas Corp (ONGC) wil 1 biljoen roepies (omgerekend ruim 11 miljard euro) investeren in groene energie tegen 2030. Het staatsconcern, dat voorziet in ruim de helft van de vraag naar olie en gas, wil daarmee de “inspanningen voor groene energie opvoeren”, aldus ONGC-voorzitter Arun Kumar Singh.

Eind maart was de hoeveelheid opgewekte groene energie waar het concern verantwoordelijk voor was goed voor 189 megawatt. Dat moet doorgroeien naar 10.000 megawatt, zei Singh tijdens een persmoment in Mumbai. De investeringen gaan onder meer naar het gebruik van schone energie voor de productie van ammoniak en andere technologie├źn.

Singh verwacht dat de vraag naar fossiele brandstoffen tot 2040 zal blijven groeien. Maar met de investeringen moet ONGC zijn fossiele energieportfolio in balans brengen met groene projecten. “We moeten dit doen zodat beide werelden naast elkaar kunnen bestaan”, stelt Singh. Naast de investeringen wil het bedrijf ook zijn eigen CO2-uitstoot terugbrengen, tot nul tegen 2038.

ONGC heeft plannen om volledig te stoppen met het investeren in fossiele brandstoffen. Maar vooralsnog gaat vrijwel het volledige investeringsbudget voor het lopende boekjaar naar de olie- en gasprojecten. In totaal zijn daar ruim 301 miljard roepies mee gemoeid.