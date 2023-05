FNV: ongeveer 35 Uber-chauffeurs doen mee aan protestactie

Ongeveer 35 chauffeurs van taxi-app Uber doen vooralsnog mee aan een protestactie in Amsterdam tegen schijnzelfstandigheid. Dat laat FNV-bestuurder Amrit Sewgobind weten. De chauffeurs zijn nu onderweg naar het Uber-kantoor in Amsterdam-Zuid om daar actie te voeren. Sewgobind hoopt dat meer chauffeurs zich nog tijdens de stoet zullen aansluiten of later naar het kantoor van Uber komen.

De chauffeurs verzamelden zich vanaf 13.00 uur op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Voorafgaand had Sewgobind daar gehoopt op zeventig tot honderd chauffeurs, maar de opkomst lijkt tot dusver tegen te vallen. Volgens hem is er wel veel animo en actiebereidheid. Het protest bij Uber zou rond 16.30 uur afgelopen moeten zijn. Ook in Brussel, Genève, Londen en Parijs staan acties tegen Uber gepland.

FNV voert al langere tijd actie tegen Uber. Het bedrijf zou zijn chauffeurs niet behandelen als zelfstandig ondernemers, maar ook niet in dienst willen nemen om een cao-loon te betalen. Eerder won de vakbond al een rechtszaak waarin werd geoordeeld dat de chauffeurs wel degelijk in dienst zijn van Uber. Ook in andere rechtszaken, zowel nationaal als internationaal, luidde het oordeel van de rechter als zodanig.

Sewgobind spreekt van een “klassieke manier” van actievoeren tegen Uber en hoopt dat de dienstverlening van het bedrijf flink verstoord zal worden. Hij denkt wel dat Uber kan proberen de staking te breken door bijvoorbeeld bonussen uit te keren aan chauffeurs die niet meedoen. Ook heeft Uber volgens Sewgobind in het verleden al laten zien gebruik te maken van intimidatietechnieken tegen chauffeurs.

Volgens FNV kunnen chauffeurs bij de demonstratie informatie geven aan de vakbond over het werken voor Uber. Ook komt er iemand van GroenLinks spreken, aldus Sewgobind. In februari organiseerde FNV een vergelijkbare optocht naar Uber.

Uber heeft gezegd voortdurend in gesprek te zijn met chauffeurs en het belangrijk te vinden “dat de stem van chauffeurs wordt gehoord”. Volgens Uber willen veel chauffeurs namelijk helemaal niet in loondienst bij het bedrijf en verdienen ze al meer dan onder een cao.