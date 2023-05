Noors staatsfonds stemt tegen Japanse besturen zonder vrouwen

Het Noorse staatsfonds stemt vanaf nu tegen besturen van Japanse bedrijven waar geen vrouwen in zitten. Het grootste investeringsfonds ter wereld deed dat al eerder in Noord-Amerika en Europa, maar had Japan tot nu toe een overgangsperiode gegund. Vanaf nu wil het fonds dat in elk bestuur tenminste twee vrouwen zitten.

De Japanse zakenwereld wordt meer nog dan in andere landen gedomineerd door mannen. Vrouwen hebben wel hoge opleidingsniveaus, maar zijn zelden op de hoogste posities in het bedrijfsleven te vinden. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei is zo’n 10 procent van de bestuursfuncties door vrouwen bezet.

Het Noorse staatsfonds had Japanse bedrijven daarom in 2021 twee jaar de tijd gegeven om daar verandering in te brengen. Die periode is nu over. Het fonds zal nu tegen benoemingen van mannen stemmen als er niet minimaal al één vrouw in het bestuur zit. Op basis van nominaties die al bekend zijn kunnen zo’n driehonderd Japanse bedrijven nu te maken krijgen met tegenstemmen.

Japan heeft beloofd het aantal vrouwen in bestuursfuncties in 2030 naar 30 procent te tillen. Dat is ook de grenswaarde die het Noorse staatsfonds hanteert.

Het fonds stemde in Europa en de Verenigde Staten afgelopen jaar 171 keer tegen een genomineerde bestuurder vanwege die genderbalans. Opvallend was daarbij dat een vrouwelijke kandidaat bij lingeriemerk Victoria’s Secret ook geen steun kreeg van de Noren. In dat geval zaten er geen mannen in het bestuur.