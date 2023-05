Rechtszaak tegen UBS rond overname Credit Suisse

Een aandeelhouder van de omgevallen Zwitserse bank Credit Suisse heeft een rechtszaak aangespannen tegen UBS omdat de overnameprijs voor Credit Suisse te laag zou zijn geweest. Die investeerder wil daar compensatie voor van UBS, de grootste bank van Zwitserland.

Credit Suisse werd in maart tijdens een hectisch weekend overgenomen door UBS voor een bedrag van 0,76 Zwitserse frank per aandeel. De slotkoers van Credit Suisse op vrijdag, de laatste handelsdag voor die deal, was 1,86 frank per aandeel. De deal werd gesloten onder grote druk van de Zwitserse overheid.

De aandeelhouder eist nu minimaal 1 miljoen frank, omgerekend 1,1 miljoen euro. Dat bedrag is op basis van het aantal aandelen in bezit en het verschil tussen de slotkoers en de overnameprijs. Volgens de advocaat van die aandeelhouder is bij de overname ook niet goed gekeken naar de onderliggende waarde van Credit Suisse.

Credit Suisse had al langer te maken met problemen en schandalen. De redding van de tweede bank van Zwitserland door UBS moest voorkomen dat er een grotere crisis in de Zwitserse bankensector zou ontstaan. Daarbij bood de Zwitserse overheid voor miljarden aan garanties.