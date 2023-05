Frankrijk opent gigafabriek voor productie van autobatterijen

Frankrijk opent dinsdag de eerste fabriek voor autobatterijen binnen de landsgrenzen. Het opbouwen van een batterij-industrie is een belangrijk onderdeel van het plan van de Franse president Emmanuel Macron om Frankrijk te herindustrialiseren. In het kader daarvan moet er de komende drie jaar een aantal fabrieken in het noorden van Frankrijk worden gebouwd.

De “gigafabriek” heeft een lengte van zes voetbalvelden. De productie van autobatterijen moet deze zomer starten. De fabriek is in handen van Automotive Cells Company (ACC), een partnerschap van de Franse energiegigant TotalEnergies, het Duitse Mercedes-Benz en de Amerikaans-Europese autofabrikant Stellantis die automerken produceert zoals Peugeot, Fiat en Chrysler.

Politiek en bedrijfsleven hopen de Hauts-de-France regio te transformeren tot “Battery Valley”, het antwoord van de elektrische auto-industrie op Silicon Valley.

Volgens het ministerie van Economische Zaken wil de Franse regering in 2030 twee miljoen elektrische auto’s per jaar produceren. Het vertelde er verder bij dat de fabriek van ACC tegen die tijd 500.000 voertuigen per jaar van batterijen gaat voorzien.