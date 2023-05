FNV: weer staking bij verffabriek PPG in Tiel, dit keer 4 dagen

Personeel van verffabrikant PPG in Tiel legt vanaf dinsdag vier dagen het werk neer. Het is daarmee voor de tweede keer dat in die fabriek gestaakt wordt, na ook al eerdere stakingen in onder meer Amsterdam en Uithoorn. De staking wordt aangekondigd door FNV, waarmee de vakbond de cao-eis voor een hoger salaris extra kracht bij wil zetten.

FNV eist een loonsverhoging van 14,3 procent voor de in totaal 1100 medewerkers van PPG, dat verfmerken als Histor en Sigma heeft. Ook wil de bond dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels, de zogeheten automatische prijscompensatie. Volgens FNV behelst het huidige bod van de verfproducent een salarisverhoging van 7 procent.

“Onze leden zitten er strak in en de stakingsbereidheid neemt alleen nog maar toe. Het is nu al de tweede keer dat Tiel plat gaat in korte tijd”, stelt FNV-bestuurder Erik de Vries. “Onze mensen zijn de halsstarrige houding van de PPG directie meer dan zat. Het wordt nu echt hoog tijd dat er een goede cao met een stevige loonsverhoging komt.”

Rondom het pinksterweekend legden medewerkers van de fabriek in Amsterdam het werk neer. Een woordvoerder van de verfproducent gaf voor het weekend nog aan dat het bedrijf een “billijk en redelijk” beloningsvoorstel heeft gedaan. Het bedrijf had de vakbond donderdag uitgenodigd om een ​​verbeterd bod te bespreken, maar die uitnodiging werd afgewezen, aldus PPG.