Chipbedrijf Nvidia verder omhoog op afwachtend Wall Street

Nvidia zette dinsdag de opmars voort op de aandelenbeurzen in New York, die weer opengingen na het lange weekeinde in de Verenigde Staten. De chipproducent heeft een reeks nieuwe producten en diensten bekendgemaakt rondom kunstmatige intelligentie (AI). Daaronder valt bijvoorbeeld een supercomputer waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen. Het aandeel Nvidia profiteert al sterk van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen en werd 5 procent hoger gezet. Daarmee tikte het bedrijf een beurswaarde van 1 biljoen dollar aan.

Chipproducenten Advanced Micro Devices (AMD) en Intel die ook profiteren van het optimisme rond AI kregen er tot 1,3 procent bij.

Beleggers reageerden daarnaast op het principeakkoord over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid dat afgelopen weekend werd bereikt. Die deal tussen de Democraten en Republikeinen moet nog wel worden goedgekeurd door het Congres, waar het naar verwachting woensdag in stemming zal worden gebracht. Zonder een verhoging van het schuldenplafond zullen de VS spoedig zonder geld komen te zitten en dat zou wereldwijd tot grote financiƫle onrust kunnen leiden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 33.003 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4226 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 13.138 punten. Vrijdag gingen de graadmeters al flink omhoog door de hoop op een schuldenakkoord. Maandag was Wall Street gesloten vanwege Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse soldaten worden herdacht.

Tesla won 4,9 procent. Topman Elon Musk van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto is in China voor een ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang. Tesla heeft onder meer een grote fabriek in Shanghai.

Ford Motor steeg 3,7 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies verhoogden het advies voor de autofabrikant naar kopen en verwachten dat de koers van het aandeel Ford met meer dan 30 procent kan stijgen. Cryptobeurs Coinbase klom ruim 10 procent dankzij een adviesverhoging door Atlantic Securities.