Chiptoeleverancier ASMI positief over toekomst door AI

Chiptoeleverancier ASMI denkt dat de vraag naar nieuwe chips vanwege de groei van kunstmatige intelligentie (AI) de exportbeperkingen naar China meer dan goed zal maken. Dat zei topman Benjamin Loh in Seoul tegen persbureau Bloomberg. Hij denkt dat er door de opkomst van generatieve AI zoals ChatGPT veel meer vraag naar geheugenchips komt.

Het bedrijf uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. Als er meer geheugenchips worden gemaakt zal daar ook meer vraag naar komen, verwacht Loh. “Als je kijkt naar hoeveel gegevens er zullen worden gecreĆ«erd in de komende vijf tot tien jaar, dan heb je veel geheugen nodig. Generatieve AI heeft veel meer opslag nodig dan een normale Google-zoekopdracht.”

Ook het Taiwanese Foxconn verwacht veel groei door de opkomst van AI, maar dan voor zijn servertak. Het bedrijf, dat vooral bekend is als assembleerder van iPhones van Apple, maakt ook servers voor andere bedrijven. Foxconn zegt daarmee 40 procent van de wereldmarkt in handen te hebben. Door veel investeringen in kunstmatige intelligentie denkt Foxconn dat de servertak qua omzet mogelijk meer dan verdubbelt in de tweede jaarhelft.