Turkse economie groeide sterker dan verwacht in eerste kwartaal

De Turkse economie is in de eerste drie maanden van het jaar sterker gegroeid dan verwacht. De groei werd ondersteund door grote overheidsuitgaven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, die in mei werden gehouden, en sterke consumptiebestedingen door Turkse huishoudens. De vooruitzichten van de Turkse economie voor de rest van 2023 zijn volgens economen wel minder gunstig geworden.

Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, nam in het eerste kwartaal met 4 procent op jaarbasis toe, meldde het Turkse staatsbureau voor de statistiek. Economen hadden gerekend op een groei van 3,5 procent op jaarbasis. De fiscale stimuleringsmaatregelen van de overheid en de lage rentetarieven hielpen de impact van de twee zware aardbevingen die Zuidoost-Turkije in februari troffen, op de economie te verzachten.

De vooruitzichten voor de rest van 2023 zijn echter somberder geworden doordat de herkozen president Recep Tayyip Erdogan blijft worstelen met een crisis in de kosten van levensonderhoud in het land. Economen gepolst door persbureau Bloomberg verwachten dat de groei van de Turkse economie in het tweede kwartaal zal afnemen tot 1,6 procent en voor heel dit jaar zal uitkomen op 2,7 procent.

Door het ongebruikelijke beleid van Erdogan om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de torenhoge inflatie, is de Turkse lira flink in waarde gezakt. Na de herverkiezing van Erdogan, die zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wist te winnen, zakte de lira tot een nieuw dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En economen verwachten dat de Turkse munt nog verder in waarde zal dalen mocht Erdogan vasthouden aan zijn onorthodoxe economische beleid.

Turkije was vorig jaar na Saudi-Arabië en India de snelst groeiende economie van de G20, de groep van de twintig grootste economieën, met een groei van meer dan 5 procent. De regering van Erdogan voedde die groei met goedkope leningen en zwaar gesubsidieerde energierekeningen, evenals verhogingen van het minimumloon en pensioenen.

Die maatregelen gingen ten kosten van de stabiliteit van de lira en de prijsstabiliteit, waardoor de inflatie vorig jaar piekte rond de 86 procent. De inflatie is inmiddels wat afgenomen tot bijna 44 procent, maar Turkije heeft daarmee nog altijd na Argentinië het hoogste inflatiecijfer van de G20-landen.