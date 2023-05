Shell onderaan in licht lagere AEX, RELX aan kop

De AEX-index op het Damrak ging woensdag licht omlaag onder aanvoering van Shell. Het olie- en gasconcern kampte met de aanhoudende daling van de olieprijzen. Ook andere industriebedrijven als staalmaker ArcelorMittal en verffabrikant AkzoNobel lieten verliezen zien, mede door een verdere krimp van de Chinese industrie.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef terughoudend. Beleggers zijn vooral benieuwd of het Amerikaanse Congres de pas gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond zal goedkeuren. Vooral binnen de Amerikaanse Republikeinse partij lijkt het verzet tegen de deal toe te nemen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 754,45 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 907,20 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent.

Shell leverde 2 procent in. Uitzender Randstad en verzekeraar NN Group volgden met verliezen van 1,8 procent. ArcelorMittal, AkzoNobel en techinvesteerder Prosus verloren ruim 1 procent. Ook Heineken daalde dik 1 procent. De bierbrouwer heeft voor in totaal 333 miljoen euro aandelen Heineken en aandelen Heineken Holding gekocht van het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa. Femsa liet dinsdag al weten voor 3,3 miljard euro aan aandelen in de bierbrouwer te verkopen en dat Heineken zelf een deel van die stukken zou kopen.

Dataleverancier RELX was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,9 procent. ASMI bleef vrijwel vlak. Topman Benjamin Loh zei in een interview met persbureau Bloomberg dat het chipbedrijf weinig last zal hebben van de maatregelen om de export van geavanceerde chips en chipmachines naar China aan banden te leggen. Volgens Loh zal het effect daarvan ook worden gecompenseerd door de sterke vraag naar chips die worden gebruikt voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

In de MidKap daalde TKH 0,6 procent. De technologiegroep verkoopt zijn Franse tak aan investeringsgroep Argos Wityu voor 118 miljoen euro. Azerion steeg dik 5 procent. Het gamebedrijf, dat de afgelopen tijd sterk in beurswaarde is gestegen, zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen. Ook de aangepaste winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam toe.

De euro was 1,0668 dollar waard, tegen 1,0720 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 68,61 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 72,53 dollar per vat.