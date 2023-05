Italiaans bankhoofd roept op tot invoering minimumloon

Italië zou een minimumloon moeten invoeren om zo sociale ongelijkheid te helpen aanpakken. Dat heeft president Ignazio Visco van de Italiaanse centrale bank gezegd. Hij merkte daarbij op dat de lonen in het Zuid-Europese land in het afgelopen jaar de zwakste reële groei hebben gezien van heel Europa.

Daarmee ging Visco, die later dit jaar vertrekt, in tegen de opvattingen van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Die zei afgelopen weekend nog dat een minimumloon alleen in theorie een goede oplossing was, maar in de praktijk makkelijk ongewenste effecten kan hebben.

Dat weerhield Visco er niet van om uitgebreid over de problemen van de Italiaanse arbeidsmarkt te spreken. Zo merkte hij op dat veel Italianen kortlopende contracten hebben. Die zijn goed tegen de werkloosheid, maar bieden veelal een laag loon. Een vijfde van de jongere werknemers heeft na vijf jaar nog altijd geen vast contract.

“Te veel mensen, niet alleen jongeren, hebben geen officieel contract. En als ze er wel een hebben, dan krijgen ze geen adequate contractvoorwaarden zoals in andere landen.” Volgens de centralebankier zou een “goed ontworpen minimumloonsysteem” het antwoord kunnen zijn voor de roep om sociale rechtvaardigheid.