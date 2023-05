Ryanair wil Brusselse actie om Frans luchtruim open te houden

Vluchten die het Franse luchtruim doorkruisen moeten niet de dupe worden van plaatselijke stakingen bij de luchtverkeersleiding, betoogt topman van Ryanair Michael O’Leary. Hij dringt er bij de Europese Unie op aan om druk uit te oefenen zodat Frankrijk het luchtruim openhoudt voor overvliegende toestellen.

“We respecteren het recht om te staken, maar de vrijheid van verkeer voor personen in de Europese Unie is een groot goed”, zegt O’Leary. “De Europese Commissie heeft de plicht die te beschermen.” Hij overhandigde een petitie met 1,1 miljoen ondertekenaars in Brussel en hoopt dat het dagelijks EU-bestuur druk zal uitoefenen op de Franse regering. Hij wil ook dat werkonderbrekingen van personeel bij de luchtverkeersleiding minimaal 72 uur vooraf worden aangekondigd.

Volgens de Ryanair-topman kregen 216.000 passagiers van de Ierse budgetvlieger te maken met annuleringen door stakingen van luchtverkeersleiders. Ongeveer 3,2 miljoen Ryanair-passagiers hadden daarnaast te maken met vertragingen. O’Leary vindt dat Frankrijk een voorbeeld moet nemen aan ItaliĆ«, Griekenland en Spanje. Die garanderen volgens hem wel dat ‘overflights’ door kunnen gaan.

“Als dit betekent dat meer binnenlandse vluchten of korte vluchten gecanceld worden, dan is dat maar zo”, zegt O’Leary. Hij vindt dat binnen Frankrijk genoeg vervangend vervoer mogelijk is, zoals de hogesnelheidstrein, terwijl internationale reizigers vaak geen alternatief hebben.

Vakantievliegers in Nederland herkennen de hinder die stakingen bij luchtverkeersleiders in Frankrijk veroorzaken. “Het is een land waar je altijd overheen moet als je naar Zuid-Europa gaat. Je moet dan omvliegen”, laat een woordvoerster van TUI weten. “Je ontkomt er niet aan dat je daarmee te maken krijgt, maar dat is niet alleen in Frankrijk zo. Het kost extra brandstof en tijd”, meldt een zegsman van Transavia.