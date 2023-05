Forse winstgroei Russisch olieconcern Rosneft ondanks sancties

Rosneft, het grootste olieconcern van Rusland, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een fors hogere winst geboekt dan in de voorgaande periode ondanks de harde westerse sancties tegen de Russische olie-industrie over de oorlog in Oekraïne. Rosneft profiteerde onder meer van een hogere productie van ruwe olie en gas en verlaagde zijn kosten voor het winnen van fossiele brandstoffen.

De nettowinst ging op kwartaalbasis met bijna 46 procent omhoog tot 323 miljard roebel, omgerekend 3,7 miljard euro. Daarmee viel de winst hoger uit dan analisten hadden verwacht. De totale productie van olie en gas klom met 1,3 procent tot het equivalent van 5,6 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Volgens Rosneft werd die groei vooral gestuwd door het grote olie- en gasproject Sakhalin-1 in het uiterste oosten van het land.

Vanwege de invasie van Oekraïne heeft het Westen een embargo opgelegd op Russische olie die via havens binnenkomt en is er een prijsplafond op olie uit Rusland. Om die reden is Rusland nu meer olie aan het verkopen aan landen als China en India. Moskou heeft in maart een productiebeperking met een half miljoen vaten per dag aangekondigd vanwege die sancties, ook om zo de olieprijzen te stutten. Rosneft stelt dat daardoor ook de eigen productie zal dalen.

Rosneft-topman Igor Sechin, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, sprak in een toelichting dan ook van een “verslechterend extern handelsklimaat” en acties van een aantal “onvriendelijke landen” tegen Rusland.