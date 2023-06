Europa verscheept grote hoeveelheden overtollige steenkool

Europa heeft dit jaar grote hoeveelheden steenkool naar het buitenland verscheept. Vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd vorig jaar juist nog veel steenkool geïmporteerd, maar nu zijn grote hoeveelheden van die fossiele brandstof overtollig geworden. Volgens persbureau Bloomberg gaat het dit jaar al om ruim 1,1 miljoen ton steenkool dat onder meer is gegaan naar landen als Marokko, Senegal, Guatemala en India.

Vorig jaar waren er nog grote zorgen over de beschikbaarheid van energie in Europa door de sterk geslonken gasleveringen vanuit Rusland. Om dat op te vangen werd veel steenkool naar Europa gehaald uit onder meer Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië om zo heropgestarte kolencentrales te stoken. Maar dankzij het milde weer, energiebesparingen en de sterk toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa zijn die zorgen grotendeels verdwenen. Uiteindelijk werd afgelopen winter zelfs minder steenkool in Europa gebruikt dan een jaar eerder.

Grote hoeveelheden ongebruikt steenkool liggen opgeslagen en die opslag kost geld. Ook kan steenkool na verloop van tijd steeds minder goed bruikbaar worden. De steenkool wordt nu via havens als Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en havens in bijvoorbeeld Spanje naar het buitenland verscheept.