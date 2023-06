AEX veert op na goedkeuring Amerikaanse schuldendeal

De AEX-index op het Damrak veerde donderdag op na de recente verliesbeurten. De goedkeuring van de Amerikaanse schuldendeal zorgde voor opluchting onder beleggers. Ondanks enig verzet binnen de Republikeinse Partij werd het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. De deal gaat nu nog naar de Senaat voor goedkeuring, waar de Democraten de meerderheid hebben. Het gevaar dat de Amerikaanse overheid niet meer aan haar schuldverplichtingen zou kunnen voldoen lijkt daarmee zo goed als zeker geweken.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat later in de ochtend verschijnt. In Nederland kwam het CBS al met een snelle raming voor de inflatie. Daaruit bleek dat het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen in mei verder is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie kwam uit op 6,1 procent, tegen 5,2 procent in april.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in het groen op 754,70 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 907,22 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,7 procent. De DAX in Frankfurt won 0,8 procent, na een stijging van de Duitse winkelverkopen in april.

Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop in de AEX, met een plus van 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus volgde met een winst van 2,6 procent, dankzij een opleving in de Chinese techsector. Telecomconcern KPN en fusiebedrijf DSM-Firmenich waren de enige dalers, met minnen van 0,3 procent. Aegon won 0,7 procent. De verzekeraar heeft de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan zijn Oostenrijkse branchegenoot Vienna Insurance Group (VIG) afgerond.

Bij de kleinere bedrijven steeg Pharming 1,6 procent. De biotechnoloog verkoopt zijn zogeheten Priority Review Voucher (PRV) voor zeldzame kinderziekten aan de Zwitserse farmaceut Novartis voor 21,1 miljoen dollar. Een PRV kan worden verstrekt voor een geneesmiddel voor zeldzame kinderziekten en geeft de houder ervan recht op een beoordeling met voorrang.

Rémy Cointreau klom 2 procent in Parijs. Het Franse drankenconcern boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht. In Londen kelderde Dr. Martens 12 procent na tegenvallende resultaten van het Britse schoenenmerk.

De euro was 1,0680 dollar waard, tegen 1,0665 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 68,55 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 73,13 dollar per vat.