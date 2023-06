Goedkeuring schuldendeal VS en inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs zullen beleggers donderdag waarschijnlijk opgelucht reageren op de goedkeuring van de Amerikaanse schuldendeal. Ondanks enig verzet binnen de Republikeinse partij werd het onlangs gesloten akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. De deal gaat nu nog naar de Senaat voor goedkeuring, waar de Democraten de meerderheid in handen hebben. Het gevaar dat de Amerikaanse overheid niet meer aan zijn schuldverplichtingen zou kunnen voldoen lijkt daarmee zo goed als zeker geweken.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de ochtend verschijnt. In Nederland kwam het CBS al met een snelle raming voor de inflatie. Daaruit bleek dat het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen in mei verder is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie kwam uit op 6,1 procent, tegen 5,2 procent in april. Eerder deze week bleek al dat de inflatie in Duitsland, Frankrijk en Spanje wel is afgekoeld in mei

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen donderdag overwegend terrein. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus en keerde terug boven de 31.000 punten. De Hang Seng-index in Hongkong, die woensdag nog de laagste stand van dit jaar bereikte, veerde tussentijds 0,8 procent op.

Op het Damrak staat Pharming in de belangstelling. De biotechnoloog verkoopt zijn zogeheten Priority Review Voucher (PRV) voor zeldzame kinderziekten aan de Zwitserse farmaceut Novartis voor 21,1 miljoen dollar. Een PRV kan worden verstrekt voor een geneesmiddel voor zeldzame kinderziekten en geeft de houder ervan recht op een beoordeling met voorrang. Volgens financieel topman Jeroen Wakkerman zal de verkoop de financiële positie van Pharming verder versterken.

Aegon liet weten de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan zijn Oostenrijkse branchegenoot Vienna Insurance Group (VIG) te hebben afgerond. Het was de laatste stap in de afronding van de volledige verkoop van de verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheeractiviteiten van Aegon in Centraal- en Oost-Europa aan VIG.

De euro was 1,0679 dollar waard, tegen 1,0665 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 68,31 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 72,89 dollar per vat.