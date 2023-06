Schiphol test tilrobot om personeel in bagagehal te helpen

Schiphol test een nieuwe robot die in de bagagehal koffers kan tillen en daarmee het werk voor het personeel kan verlichten. Ook wordt een robot getest die koffers opzij kan schuiven naar de bagageband. De luchthaven kondigt aan nog een aantal andere tilhulpen en volledig geautomatiseerde systemen te willen testen.

De situatie bij de bagageafhandeling op Schiphol staat al langer in de aandacht. De Arbeidsinspectie liet in maart weten dat de bedrijven die op de luchthaven verantwoordelijk zijn voor de bagage per direct hulpmiddelen in moesten gaan zetten. Zij deden namelijk te weinig om de fysieke belasting van werknemers te beperken. De inspectie eiste ook dat het afhandelen van bagage binnen twee jaar volledig geautomatiseerd of gemechaniseerd zou worden.

Schiphol stelde toen dat doel ambitieus was, maar zei wel “alles in het werk te zullen stellen” om de bagageafhandeling “zo snel mogelijk” te automatiseren. De tests van nu zijn daarvan een teken.

De tilrobot wordt getest in samenwerking met afhandelaar Aviapartner. De robot werd oorspronkelijk gebruikt in andere bedrijven zoals bakkerijen, maar doorontwikkeld voor gebruik op een vliegveld. Schiphol verwacht dat die minimaal 80 procent van de koffers kan optillen, maar mikt op 90 procent. De robot die koffers opzij kan helpen schuiven, wordt momenteel bij KLM getest. Die is bedoeld om tussen de bagageband van vliegtuigen en de bagagecontainer te worden geschoven. Daardoor hoeft er minder getild te worden. Op die plek was bovendien nog geen hulpmiddel beschikbaar.