Emirates kijkt naar bestelling van wel 150 nieuwe toestellen

Emirates kijkt naar een order voor wel 100 tot 150 nieuwe toestellen om onder meer de vloot van Airbus A380-superjumbo’s bij de luchtvaartmaatschappij te vervangen. Dat zei Emirates-president Tim Clark tegen persbureau Bloomberg op de jaarvergadering van de internationale luchtvaartorganisatie IATA in het Turkse Istanbul.

Volgens Clark kijkt Emirates vooral naar de Airbus A350 en de Boeing 777, maar mogelijk ook naar 787 Dreamliners. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten is van plan de A380 in 2032 helemaal uit de vloot te halen. Nu heeft de maatschappij nog meer dan honderd van die grote toestellen in dienst die Dubai als belangrijkste wereldwijde hub hebben. Emirates vliegt ook op Schiphol.

Clark stelt dat de vraag naar vliegreizen erg sterk is, geholpen door het herstel in de luchtvaartsector van de coronacrisis. Ook veel andere maatschappijen zijn nieuwe vliegtuigen aan het bestellen die efficiënter met brandstofverbruik zijn om zo verouderde toestellen te vervangen. Door die grote vraag zijn er langere wachttijden voor bestellingen bij Airbus en Boeing. Emirates heeft al grote orders uitstaan voor de A350 van Airbus en de 777X en 787-9 van Boeing.

Het concern is in juni volgend jaar in Dubai de gastheer voor de tachtigste jaarvergadering van IATA.