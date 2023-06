Droogte zit Australische tarweoogst dwars

Australië oogst het komende seizoen naar verwachting ruim een derde minder tarwe door aanhoudende droogte. Het weersverschijnsel El Niño zorgt vermoedelijk voor veel minder regen in grote delen van het land, waarschuwde een onderzoeksbureau van het Australische ministerie van Landbouw.

Onderzoekers van ABARES schatten dat de oogst 34 procent lager uitvalt dan het afgelopen seizoen, op 26,2 miljoen ton. Dat is iets onder het tienjarige gemiddelde. Ook de oogst van gerst valt hard terug en zal ruim een tiende lager zijn dan gemiddeld.

Australië behoort tot de grootste exporteurs van tarwe, waardoor de oogst ook van invloed is op het beschikbare aanbod op de wereldmarkt. Maar optimisme over de oogsten in Europa houdt de prijzen vooralsnog laag. Daar staat wel tegenover dat in China, dat wereldwijd de meeste tarwe verbruikt, hevige regenbuien de plaatselijke oogst teisteren.

In Australië zaaien boeren de tarwe doorgaans na april, om het gewas vanaf november te oogsten. Maar veel neerslag hebben de planten nog niet gekregen. Volgens metingen van het Australisch meteorologisch instituut kende het land vorige maand de op een na droogste mei ooit gemeten. Voor het westen van Australië was het zelfs de droogste maand mei. El Niño, waarbij het water in de Stille Zuidzee opwarmt, dreigt het gebrek aan neerslag te verergeren.