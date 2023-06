Onderzoek: Nederland wordt onaantrekkelijker voor de scheepvaart

Zeevaart is belangrijk voor de Nederlandse industrie, maar hoe lang ons land nog een grote speler is op zee, is nog maar de vraag. Dat stellen onderzoekers in een nog niet gepubliceerd rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) dat in handen is van het ANP en waar ook De Telegraaf over heeft bericht.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat Nederland grip houdt op de maritieme sector, vanwege bedreigingen op zee van concurrerende landen.

Door het invoeren van bijvoorbeeld strengere belastingregels voor grote ondernemingen, kan het buitenland voor bedrijven gaan lonken. De topman van het maritieme bedrijf Boskalis zei al een vertrek uit Nederland te overwegen. In het rapport staat dat dit soort signalen ook de aantrekkelijkheid van Nederland aantasten als vestigingsplaats voor grote buitenlandse bedrijven.

Het tekort aan woningen zit de scheepvaart ook in de weg. Zo woedt er al enige tijd een discussie over of een vestiging van het scheepsbouwbedrijf Damen in Amsterdam plaats moet maken voor woningen.

In het rapport wordt de krapte op de arbeidsmarkt genoemd als nog een bedreiging voor de maritieme sector. Het tekort aan technisch geschoolde mensen maakt Nederland steeds minder aanlokkelijk voor scheepsbouw. De onderzoekers stellen dat er bovendien een wereldwijd groeiend tekort is aan zeevaarders, dus ook in Nederland.

De VVD waarschuwt dat als Nederland niks doet “de scheepsbouw in Nederland verzandt tot roemruchte geschiedenis, in plaats van glorieuze toekomst”. Daarom pleit de regeringspartij voor “een slimmer maritiem aanbestedingsbeleid”. Dat wil zeggen dat aanbestedingen aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor bedrijven uit eigen land, bijvoorbeeld door taaleisen.

“Als we ervoor zorgen dat die aanbestedingen in Nederland vallen, dan zijn we echt die scheepsvaartbouw hier in Nederland aan het stutten en steunen”, zegt VVD-Kamerlid Pim van Strien. Volgens hem is dit belangrijk om te blijven groeien en strategische autonomie te hebben.