Vrijdag opnieuw 24-uursstaking bij VDL Nedcar

De vakbonden hebben voor komende vrijdag opnieuw een 24-uursstaking uitgeroepen bij autofabriek Nedcar in Born. Dat maakten de bonden woensdagmiddag bekend. Het is daarmee de achtste door de vakbonden uitgeroepen stakingsdag. De bonden eisen van Nedcar-eigenaar VDL een beter sociaal plan dan nu ligt. Dit in verband met de aangekondigde massaontslagen per 1 november, en de verwachte verdere ontslagen begin volgend jaar.

Recente pogingen om de onderhandelingen tussen VDL en bonden vlot te trekken, mislukten. De vakbonden hebben dinsdag verkennende gesprekken gevoerd met de directie van Nedcar in een poging de onderhandelingen te hervatten. Daar is volgens CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma niets uitgekomen.

“De massaontslagmelding van VDL Nedcar op 1 juni is keihard aangekomen”, aldus FNV-bestuurder Peter Reniers. “Vooral ook omdat een goed en rechtvaardig sociaal plan nog altijd achterwege blijft. Werknemers bij Nedcar zijn trots op hun werk, op de fabriek en op hun klant BMW. En dat zien ze graag terug in een waardig sociaal plan dat aan al deze gevoelens recht doet. Helaas wil de VDL Nedcar-directie dit nog altijd niet honoreren.”

Per 1 november verliezen ruim 1800 van de in totaal 3950 werknemers van Nedcar hun baan. Begin volgend jaar worden nog meer massa-ontslagen verwacht. Dit omdat een contract met BMW voor de bouw van MINI’s in Born in maart 2024 afloopt. Een opvolger voor het Beierse autobedrijf is nog niet gevonden.

Volgens de ondernemingsraad (or) bedraagt het verschil tussen het bod van VDL en de vraag van de vakbonden 20 miljoen euro. Vakbonden en or wezen er eerder op dat elke stakingsdag het bedrijf zeker 9 miljoen euro kost. Bovendien loopt de productieachterstand fors op, en kan die voor de zomer volgens de or niet meer ingehaald worden.