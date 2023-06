Kansspelautoriteit legt illegaal gokplatform dwangsom op

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een illegale aanbieder van kansspelen, Winning Poker Network, een dwangsom opgelegd. De toezichthouder legde eerder een last onder dwangsom op, omdat de aanbieder illegaal actief was in Nederland. Maar Winning Poker Network gaf hier geen gehoor aan. De dwangsom bedraagt 25.000 euro per week dat het gokplatform doorgaat, met een maximum van 75.000 euro.

De Ksa meldt dat zij onderzoek heeft gedaan naar of Winning Poker Network was gestopt met het aanbieden van gokspelen in Nederland, na de last onder dwangsom. Dat laatste is een voornemen om een dwangsom op te leggen, dat als drukmiddel wordt gebruikt om activiteiten te doen staken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de oorspronkelijke website weliswaar uit de lucht was, maar Nederlanders alsnog een nieuw account konden aanmaken op een andere website van Winning Poker Network.

Naast Winning Poker Network ontving ook GoldWin een last onder dwangsom. Na onderzoek bleek dat dit gokplatform niet langer actief is. Die dwangsom bedraagt 239.000 euro per week, met een maximum van 717.000 euro. De Ksa meldt dat deze nog wel boven de markt blijft hangen, voor het geval GoldWin besluit opnieuw online kansspelen in Nederland aan te gaan bieden.

De hoogte van een dwangsom wordt onder meer bepaald door de omvang van het aanbod van een aanbieder. De toezichthouder geeft aan dat het onderzoek naar Winning Poker Network doorgaat. “Het moet voor kansspelaanbieders lonen om hun spelen legaal aan te bieden. Dat kan alleen als we illegaal aanbod de wind uit zeilen nemen. We zetten ons vol in om deze praktijken te stoppen”, stelt voorzitter van de Ksa RenĂ© Jansen.

Het aanbieden van online kansspelen in Nederland mag alleen met een vergunning van de Ksa. Voor een dergelijke vergunning gelden strenge regels en voorschriften. Die moeten spelers onder meer verzekeren van eerlijk spel en hen beschermen tegen gokverslaving.