CNV en studentenbond willen verplichte vergoeding voor stage

Vakbond CNV en studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) willen dat studenten die stage lopen verplicht een vergoeding moeten krijgen. Dat is nu nog lang niet altijd het geval, terwijl studenten door de stage vaak geen bijbaantje meer kunnen aanhouden en er dus qua geld op achteruit gaan. Ook willen CNV en ISO dat de stagevergoeding voor studenten op het mbo, hbo en de universiteit gelijk wordt getrokken. Ze zijn een petitie gestart.

Vier op de negen studenten kregen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze verrichten bij een stagebedrijf, kwam vorig jaar uit onderzoek naar voren. In sectoren waar veel stage wordt gelopen, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, werd zelfs het minst vaak een vergoeding gegeven. “Juist in deze krappe arbeidsmarkt zouden werkgevers alles op alles moeten zetten om stagiairs aan te trekken en ze goed te behandelen, zodat ze wellicht na hun diploma terugkomen”, meent Belle Tonk van CNV-onderdeel Probeer de Bond.

Een manier om de rechten van stagiairs vast te leggen is via cao’s, maar dat gebeurt nu nog nauwelijks. Slechts in 7 procent van de collectieve afspraken worden de vergoedingen van stagiairs geregeld, stelt CNV na een eigen inventarisatie. “Een stagevergoeding is geen overbodige luxe in een tijd waarin de kosten exponentieel toenemen”, meent voorzitter Justine Feitsma van CNV Jongeren.