Beheerder TenneT wil fiks meer batterijsystemen voor stabiel net

Om het stroomnet stabiel te houden, moeten er de komende zeven jaar batterijsystemen bij komen met een gezamenlijke capaciteit van 9 gigawatt. Dat schrijft de hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een nieuw rapport, waarmee de organisatie duidelijkheid wil verschaffen voor aanbieders van grote batterijen. De benodigde batterijcapaciteit staat gelijk aan ruim acht keer de capaciteit van de kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam.

Juist het verbod op elektriciteitsopwekking met steenkolen vanaf 2030 zorgt voor meer mogelijke problemen op het stroomnet. Zonnepanelen en windmolens zullen steeds belangrijker worden voor elektriciteit, maar die leveren niet telkens een stabiele hoeveelheid. Zo leverde het nieuwe windpark Hollandse Kust Noord maandag zijn eerste elektriciteit. Tegelijkertijd moet vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht blijven.

“Om in de toekomst dit systeem in balans te houden, vormen batterijen een belangrijke oplossing. Ze kunnen zeer goed omgaan met het dynamische karakter van hernieuwbare energie doordat ze heel snel kunnen reageren”, zegt operationeel topman Maarten Abbenhuis van TenneT.

In het rapport schetst TenneT ook de mogelijkheden om geld te verdienen aan batterijsystemen. Een van de mogelijkheden is om te profiteren van de prijsverschillen voor stroom die in één dag optreden. Daarnaast leveren diensten om de pieken in vraag en aanbod op te vangen waarschijnlijk geld op.

TenneT verwacht dat in Groningen de meeste behoefte is aan batterijsystemen. Daar zal het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit het grootst zijn. Het beste is om de opslagsystemen dicht bij bestaande hoogspanningsstations en wind- en zonneparken te plaatsen.